◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)大谷翔平選手が、2イニング連続被弾を許すなど、7回2失点で今季2敗目を喫しました。日本時間5日には、5登板で2勝1敗、防御率0.60の成績が認められ、“投手”として自身初、通算7度目の月間MVPに輝いた大谷選手。“投手専念”で今季6度目の先発マウンドに臨んだこの日は、2回、3回と続けて被弾すると、味方の援護を受けることができず、2失点で敗戦投手となりました。