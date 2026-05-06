女子バレーで軌道が読めない「無回転サーブ」を繰り出す長身セッター。ネットを越えてから不規則に揺れ落ちる一撃。さらに司令塔としてのトスワークのみならず、自ら得点をもぎ取るネット際のテクニックに今季注目が集まった。【映像】エグすぎる無回転サーブその選手とは、大阪マーヴェラスの塩出仁美。1999年9月15日生まれの26歳。身長174センチ、最高到達点は指高276センチという高さと巧さを兼ね備えた司令塔だ。2025年