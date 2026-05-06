声優の古谷徹が5月3日におこなったある配信が物議を醸している。「憲法記念日のこの日、ニコニコ生放送で行われたのが、日本国憲法を全文朗読する異色企画です。朗読を担当したのは、『美少女戦士セーラームーン』（テレビ朝日系）でも共演していた三石琴乃さん、そして古谷さんでした。それぞれ同じ日本国憲法の前文から第103条までを、約50分かけて読み上げていました」（芸能記者）画面には日本国憲法の条文が1ページずつ映