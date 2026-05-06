浜松オートのＧＩ「開場７０周年記念ゴールデンレース」が６日、開幕した。佐藤摩弥（３３＝川口）は５Ｒ、カマシ攻勢６番手から着実に前を抜き、４周３コーナーで大月渉を差し先頭を奪って好発進を決めた。「雨の影響からか、上滑りした」と振り返ったが実戦の動きは上々だ。「跳ねはなかったし、前節の飯塚ＳＧ４日目（反妨）にシリンダーを替えてからエンジンはいい。以前よりも手前は出てきた。でも、暑くなれば追いは厳し