ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン148がリリースされました。コンテナクエリを名前だけで指定したり、動画や音声を遅延読み込みしたり、ブラウザ内蔵のオンデバイスAIとしてGemini Nanoをウェブサイトから利用したりする機能が追加されています。Chrome 148 | Release notes | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/release-notes/148?hl=ja◆コンテナクエリを名前だけで指定できる