シンガー・ソングライターの平井大（３５）が６日、千葉・県立幕張海浜公園幕張の浜で「ＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰ２０２６」の千葉最終公演を開催した。２０１９年に沖縄と神奈川での開催を皮切りに、２２年以降毎年初夏に行われている平井主催のビーチライブ。４日の初日公演は強風のため中止となったが、前日５日とこの日の公演は無事に開催された。平井は「みんな楽しんでますか！？後ろの方も楽しんでる！？