トロント・ブルージェイズ所属の岡本和真内野手の勢いが止まらない。5月5日（日本時間6日）、敵地で行われたレイズ戦に3番・三塁で先発出場した岡本は、初回の第1打席で2試合ぶりとなる今季10号を放った。5月に入り、打撃が上向いてきたことは明らかだ。5試合で打率.333、5本塁打、8打点と強打を誇るブルージェイズ打線の主軸として十分な成績を残している。「開幕当初こそメジャーリーガー特有の動くフォーシームや速さに戸惑