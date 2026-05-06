巨人の竹丸和幸投手（２４）が６日のヤクルト戦（東京ドーム）に６度目の先発。プロ入り後最長の７回途中を投げ、７安打５失点で今季５勝目をつかめなかった。初回の１球目、先頭・並木への直球をいきなり左翼スタンドへ運ばれ、公式戦では初被弾。さらに一死一、二塁から増田の左前適時打で２点目を失い、立ち上がりに誤算が生じた。それでも打線の援護を待ちながら２回から５回までを０に抑える粘投を続けたが…。なおも０