明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１５節（６日）、福岡がホーム京都戦（ベススタ）で１―１で突入したＰＫ戦を５―４で制した。敗れれば最下位転落の危機もあった中、後半途中出場のＦＷサニブラウン・ハナン（１９）が高打点ヘッドで同点弾を決め、チームを救った。ＰＫ戦でも成功し、ベススタを沸かせた若きストライカーが、試合後には?イメチェン?の理由も明かした。０―１で迎えた後半２９分だった。ＭＦ見木友哉のＣＫに飛び