「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織は６日までに自身のインスタグラムを更新。グループで出演した「ＪＡＰＡＮＪＡＭ２０２６」のオフショットを披露した。玉井は「また会いましょう」とつづると、黒の長袖トップスにデニムを合わせた姿の会場内でのオフショットを投稿。肩を大胆に見せた姿や背中が見えるショットなどをシェアした。この投稿には「えーーー！！！好き！！」「なんとも麗しい」「脚なっが！！！」「あま