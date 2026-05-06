◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節町田２―０横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで横浜ＦＭに２―０で勝利した。前半は無得点で終えたが、後半に入ってから攻撃陣が目を覚まし、後半８分にＦＷエリキが先制点を獲得。同２３分には左ＣＫからＦＷ藤尾翔太が頭で今季初得点を決めて、勝ち点３を引き寄せた。黒田剛監督は「ＡＣＬからの６連戦目。今回の中２日も含めて、かなりハードなスケジュールで