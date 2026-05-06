◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・高橋遥人投手が球団では１９６６年のジーン・バッキー以来、６０年ぶりとなる３試合連続完封勝利を成し遂げた。ミスタータイガースの村山実と並ぶ２枚看板だったバッキーはどのような人物だったのか。バッキーは５７年に米タイガース傘下マイナーでプロ生活をスタートさせたがメジャー昇格は出来ず、６２年３Ａハワイ・アイランダースでプレーした際に、