◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・高寺望夢外野手が値千金の一打を放った。両チーム無得点で迎えた６回、先頭の高橋が左前打を放ち、バットでもチームに貢献。続いて打席に入り、１５２キロ直球を完璧に捉え、右翼ポール際へ運んだ。打った瞬間に確信歩きを見せ、悠々とダイヤモンドを回った。「（高橋に）続きたいなと思って。まっすぐが速いピッチャーなので狙っていました」と思い描いて