◆卓球世界選手権団体戦第９日（６日、英ロンドン）決勝トーナメント（Ｔ）の２回戦が行われ、５５年ぶりの金メダルを狙う日本女子は３―０で世界ランク２７位のルクセンブルクを下し、８強入りを決めた。シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、今大会６連勝中の張本美和（木下グループ）が、世界ランク１１０位のデヌッテと対戦した。第１試合（Ｇ）は序盤リードし、後半ややミスが出て迫られたものの、しっ