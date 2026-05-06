◆パ・リーグ楽天２ー１２日本ハム（６日・楽天モバイル）日本ハムの野村佑希内野手が、「５番・左翼」でスタメン出場。６回に左翼線適時二塁打を放つなど、３安打１打点と今季初の猛打賞をマークした。試合中、広報を通じてのコメントでは「（適時打は）打ったのはシュートです。ゴロにならないように引っ張る打球をイメージしていました。昨日、会長（清宮）と菖蒲（しょうぶ）湯を探しに行ったことが勝負所に生きたと思い