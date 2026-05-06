メ～テレ（名古屋テレビ） 藤井聡太六冠がタイトル防衛をめざす名人戦。第3局は能登半島地震からの復興を目指す温泉地が舞台です。 今期の名人戦は、藤井六冠に糸谷哲郎九段が挑戦していてここまで藤井六冠が2勝しています。 第3局の会場は石川県の和倉温泉にある温泉旅館「のと楽」です。 のと楽は能登半島地震で被災して一時休業を余儀なくされましたが、その後営業を再開し、名人戦の会場となるまでに復活し