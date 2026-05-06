◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１５節札幌２―０長野（６日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はホームでＪ３長野を２−０で下した。２戦連続での先発の大幅入れ替えが奏功し、２試合連続の完封勝利を飾った。長野戦は、前節２日のアウェー・岐阜戦（３〇０）からＦＷ大森を除き、先発１０人を入れ替えた。序盤から主導権を握ると、前半４０分、岐阜戦ではメンバー外だったＤＦ高尾