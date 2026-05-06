セブンス・ベガが5月7日19時より、Studio Session Movie Project第2弾 “7thStudio #2”にてスタジオライブ映像をYouTubeプレミア公開することが決定した。“7thStudio”は、高音質なスタジオライブ映像を通じて、バンドの演奏力と楽曲の魅力をストレートに伝える企画だ。その第1弾として先ごろ3本のスタジオライブ映像が公開されており、3月7日に音源化／配信リリースされた。その第2弾となる“7thStudio #2”では、5月7日、17日