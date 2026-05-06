地域リーググラウンド第15節が行われたJ1百年構想リーグの地域リーググラウンド第15節が5月6日に行われた。WESTでは上位陣の直接対決などもあり名古屋グランパスが暫定ながらも、首位に浮上した。2位名古屋はホームで3位ガンバ大阪と対戦。前半に2得点を奪い、終了間際に失点を許したものの2-1で勝利した。また、首位だったヴィッセル神戸はアウェーでサンフレッチェ広島と対戦し、PK戦を5-4で制して勝利した。この結果、同勝