5日、下伊那郡阿智村の住宅で見つかった親子3人の遺体。警察では、母親が子ども2人を殺害し、無理心中を図った可能性も視野に調べを進めています。5日午前8時半前、阿智村駒場の住宅で50歳の母親と13歳の長女、10歳の二男の遺体が見つかりました。5日午前3時すぎ、高校生とみられる10代の長男が、家の近くの交番に駆け込んだことで発覚。「母親に暴力を振るわれた」この時、長男は頭から血を流していて、凶器で殴られたとみられて