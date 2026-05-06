日本のラーメンが海外で独自の発展を遂げている。なかでもタイのラーメン市場は現在、約800店舗規模にまで拡大。日本で技術を学んだ職人が現地の食文化と融合させた一杯を提供。そのクオリティーの高さから、日本へ帰還する「逆輸入」する店も現れ、国内でも注目を集めている。 象徴的なのが、タイで予約困難な人気店として知られる「新道らぁ麺」の日本初上陸だ。 バンコクから車で1時間ほどかかる立地なが