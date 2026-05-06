韓国政府は、ホルムズ海峡付近で火災が起きた貨物船について、「攻撃を受けたとは断定できない」との見解を示しました。ホルムズ海峡付近では4日、韓国の貨物船で火災が発生し、アメリカのトランプ大統領は「イランによる攻撃だ」と主張していました。韓国大統領府のウィ・ソンラク国家安保室長は6日、記者団に対し、貨物船について「確実に被弾したとはいえない」との見解を示しました。また浸水や船体の傾きは確認されていないと