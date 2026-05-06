「最悪のシナリオ」は回避も、いまだ安心できず？米国で第二次トランプ政権がスタートしてから、日本の自動車業界は大きく揺さぶられ続けています。二転三転した追加関税の発動や、いわゆる非関税障壁の撤廃へ向けた猛プッシュです。【画像ギャラリー】2026年版「日本で買える代表的なアメ車」を写真で見る2026年4月にJETRO（日本貿易振興機構）が発表した資料によると、日本に対する追加関税率は自動車・同部品について15％（