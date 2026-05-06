タイガーエア・台湾は、ブルーボックス・アビエーション・システムズのワイヤレス機内エンターテインメントシステムを導入する。ブルーボックス・アビエーション・システムズのバッテリー駆動のポータブルワイヤレスシステム「Bluebox Wow」を活用し、「Blueview」デジタルサービスプラットフォームを利用できるようにする。サービス開始時は、地域の人気コンテンツやハリウッド映画・テレビ番組など幅広いコンテンツラインナップ