川崎フロンターレは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第15節で東京ヴェルディとホームで対戦。73分にMF脇坂泰斗が得点を挙げ、１−０で勝利を収めた。２連敗中だった川崎は３試合ぶりの勝利。試合後のフラッシュインタビューでキャプテンの脇坂は、「サポーターの皆さんに勝利を届けられていなかったので、非常にもどかしかった」と、ここ数試合の心境を吐露。そのうえで、「今日のゲームから勝ち続けられる