「クロスで日本代表に貢献してきた自負があるので、それをもう一度、全盛期の状態に戻したい」2026年３月３日、北中米ワールドカップ開幕まで残り100日というタイミングで囲み取材に応じた長友佑都は、そう言った。とても印象深い言葉だったので、このベテラン戦士が53日ぶりに復帰したジェフユナイテッド千葉戦（５月６日）ではどうしてもクロスに目が行った。長友は３月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷。右足ハムストリン