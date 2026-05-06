明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は、ホームで「ファジアーノ岡山」と対戦。 2試合ぶりの白星を挙げました。 日本代表の森保監督も視察に訪れたこの1戦。 V・ファーレンは前半19分、ゴールキーパーの波多野がロングフィードで前線へ。 これに反応した岩崎が、相手ディフェンダーとの競り合いに勝ちシュート。 移籍加入後、初ゴー