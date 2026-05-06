ゴールデンウイークは、6日が最終日です。 交通機関は帰省や観光で長崎を訪れた人たちのUターンラッシュが続いています。 正午頃のJR長崎駅には、スーツケースなどの大きな荷物を手にした帰省客や、観光客の姿がありました。 ※詳しくは動画をご覧ください そして、食と遊びの祭典DEJIMA博も最終日。 朝から多くの人が訪れ、全国70店舗以上のグルメやスイーツのほか、ス