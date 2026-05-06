毎年、恒例の錦江湾横断遠泳。去年の映像ですが…子供たちの頑張り、毎年、感動します。鹿児島市の小学校で、7月21日の本番に向けた練習が、6日から始まりました。鹿児島市立清水小学校の伝統行事「錦江湾横断遠泳」。子供たちの安全を祈って神事が行われ、児童の代表などが玉串を捧げました。大正6年、1917年に始まった横断遠泳。第1回の写真には、ふんどしを締めて参加する子どもたちの姿が写っています。戦争や8・6水害、