人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）対人関係がネックに。当たり障りない態度を心掛けること。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）仲間内のトラブルに注意して。気を許し過ぎないことが大事。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）前からほしかっ