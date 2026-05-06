ロックバンド・B'zが、6月に開幕する『FIFAワールドカップ2026』の2026日本テレビ系サッカーテーマソングを担当することが6日に発表されました。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で開催される今回のワールドカップ。史上最大規模で開催される夢舞台で輝き、勇気と希望を見せてくれる選手たちの激闘を、B'zが今大会のために書き下ろした楽曲で強力にバックアップ。勝敗を超えた人間ドラマが繰り広げられる今大会を、唯一無