バレーボールの大同生命ＳＶリーグ女子で初優勝したＳＡＧＡ久光の中田久美監督が５日に自身のインスタグラムを更新。「鰻自分へのご褒美…たまにはいいでしょ。」とつづり、竹の器に盛り付けられた蒲焼きと白焼きの２色のうなぎを楽しむ写真を投稿した。白ワインのグラスを手にした中田監督は鰻を見て笑顔。フォロワーからは「素敵なご褒美！良いと思います」「祝優勝やったねＶ鰻鰻から（ご褒美）」「勝利の味ですな」「