京都・南丹市で男子児童が遺体で見つかった事件で、京都府警は父親を殺人の疑いで再逮捕しました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、京都・南丹市の会社員、安達優季容疑者（37）です。安達容疑者は2026年3月23日朝、南丹市内の駐車場のトイレで、息子の結希さん（当時11）の首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。結希さんは4月13日、市内の山林で遺体で見つかり、その後、安達容疑者は死体遺棄の疑いで逮捕されていまし