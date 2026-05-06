ゴールデンウイーク終盤の6日、名古屋市中川区のナゴヤ球場に珍しい警察車両が大集合しました。 【写真を見る】ナゴヤ球場に全国に1台しかないパトカーがやってきた！珍しい警察車両が集結 制服を着て記念撮影も 名古屋・中川区 6日、特別に乗ることができたのは、全国に2台しかない三菱GTOのパトカー。このイベントは、ドラゴンズの2軍戦が行われたナゴヤ球場で、警察の仕事を知ってもらおうと開かれま