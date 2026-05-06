ホンダがカナダで予定していた電気自動車（ＥＶ）専用工場の建設計画を無期限で凍結する方針であることが６日、関係者への取材でわかった。米国の関税政策やＥＶ需要の減少を踏まえ、戦略の見直しが必要と判断した。ホンダは２０２４年、カナダ・オンタリオ州にＥＶ工場とＥＶ用電池工場を建設すると発表。最大１５０億カナダドル（約１兆７０００億円）を投資し、年間最大２４万台を生産する計画で、カナダ政府などからも資金