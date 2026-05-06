日本テレビは6日、来月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会の日テレ系テーマソングを、ロックバンド「B’z」が担当すると発表した。カナダ・米国・メキシコの北中米3か国で開催される今大会。同局では2018年ロシア大会以来、2大会ぶりに地上波放送を行う。今大会の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。日本代表・森保ジャパンの「最高の景色」への挑戦や、世界中のスター選手たちの戦いと魅力を伝えていく。そん