体を揺らし、カメラに近づいてくる巨大なクマ。冬眠明けとは思えないほど、丸々とした体つきです。鋭い爪で襲われたらひとたまりもありません。5月2日の午後4時前、北海道・興部町の住宅近くの山林に出没した規格外の巨大ヒグマ。別のカメラには、木に背中をこすりつけたあと、丸々太った尻を揺らして歩く様子も映っていました。撮影したのは、20年にわたりヒグマを観察している黒澤さんです。巨大ヒグマを撮影・黒澤徹也さん：体