チームが遠征中にニューヨークでNBAを観戦故障離脱中のメッツのフランシスコ・リンドーア内野手が取った行動がまさかの批判を浴びている。地元放送局が4日（日本時間5日）にNBAの試合を観戦しているリンドーアの様子をSNSで投稿。チームがコロラドで遠征する中、奇抜な格好で楽しそうに試合を観戦する姿を見た米ファンからは「なんて負け犬だ」「どうか彼をトレードに出してください」などと辛辣な意見が向けられた。話題の様