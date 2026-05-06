ボーイズグループTHE WINDのキム・ヒスが活動を中断する。所属事務所ファンスタエンターテインメントは5月6日、公式コメントを通じて「キム・ヒスは最近、不安症状により医療機関で継続的に治療を受けてきた」と明らかにした。【関連】第5世代の新生誕生か…“Highlightの弟分”The Windこの日、「当社はアーティストの健康状態を継続的に確認しながら活動を続けてきたが、医療陣の所見により、当分の間は十分な安静と回復が必要だ