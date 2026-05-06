◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、美浦トレセンギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２でコンビを組んだ西塚洸二騎手＝栗東・フリー＝が美浦トレセンに駆けつけて最終追い切りに騎乗した。Ｗコースでの３頭併せで５ハロン６６秒１―１１秒１をマーク。感触を確かめた鞍上は「良かったです。軽さがあるし