夢への熱い思いを絶やすことなく進み続け、ついに“デビュー”を実現させたROIROMがRayに初登場！今回は、そんなROIROMのふたりが見据える“未来”についてたっぷりと語っていただきました。新曲に込めた思いから、ライブの構想まで。ファン必見の情報が盛りだくさんです♡ROIROMがかなえる次なる夢結成から約1年。ついにデビューを迎えるふたりが見据える未来とは……。新曲に込めた思いから、ライブの構想まで。今の心の内