◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節町田２―０横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）横浜ＦＭは敵地で町田に０―２で敗れた。前半は膠着（こうちゃく）状態となったが、後半に２点を決められ、攻撃も決定機を作り出せず沈黙。大島秀夫監督は「町田相手に想定して、準備してきたことが出せなくて残念。もっと勇気を持ってプレー出来る環境を作れなかった自分の責任」と声を落とした。１―０の後半２１分の追加点は