◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１５節川崎１―０東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）川崎がホームでリーグ３戦ぶりの勝利をマークした。２試合連続無得点で連敗中の川崎は先発８人を入れ替え、昌平高から今季加入した高卒ルーキーＦＷ長璃喜（おさ・りゅうき）が初先発。対する４連勝中の東京Ｖも７人を入れ替え、Ｊ１復帰後初の５連勝を目指す一戦は、立ち上がりから川崎がペースを握る。右サイドハーフで初先発の長が攻撃