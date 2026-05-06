◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節福島１―１（ＰＫ４―３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝はＪ３福島に１ー１で迎えたＰＫ戦で３−４となり、４連敗。試合後にＭＦ浅倉廉（２５）は福島所属の元日本代表、カズことＦＷ三浦知良（５９）と握手をかわした。藤枝戦で、Ｊ最年長出場記録を５９歳２か月１０日に伸ばした日本サッカー界のレジェンドは、試合後には同じ元代表の槙野智章監督