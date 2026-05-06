フィリピンを訪問している小泉防衛大臣は6日、自衛隊が初めて本格的に参加しているアメリカとフィリピンの大規模な合同軍事演習を視察しました。アメリカとフィリピンの合同軍事演習「バリカタン」は6日、南シナ海に面したフィリピン北部の沿岸で実施され、小泉大臣は、フィリピンの国防相とともに、実弾を用いた訓練を視察しました。自衛隊は今年から初めて本格的に参加していて、訓練では、「88式地対艦ミサイル」を発射し、標的