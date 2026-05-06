中村倫也（39）が6日、都内で主演映画「君のクイズ」（15日公開、監督吉野耕平）の公開直前イベントに出席した。直木賞作家・小川哲さんの同名小説が原作。クイズ番組で、主人公の対戦相手（神木隆之介・32）が最終問題を1文字も聞かずに正解できた謎に迫るミステリー。「テレビの前でリラックスしていた自分を殴りたいくらい。とんでもないものを背負って回答されているんだな」と役を演じたことで得た知見を明かした。くし