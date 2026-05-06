きょう（6日）、香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園は、連休の最終日をのんびり過ごそうという人たちでにぎわいました。 【写真を見る】【連休最終日】国営讃岐まんのう公園は大にぎわい約8,000本の花と落差9mの滝との競演を楽しんで【香川】 初夏を彩る花は、これからが見ごろです。赤やピンク、白。薄く繊細な花びらが、風に揺れます。国営讃岐まんのう公園で初夏を彩るシャーレ―ポピーが咲き始めま