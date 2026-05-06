岡山シティミュージアムで開かれている「木梨憲武展ーTOUCH」の見どころを木梨さん自らに紹介してもらうシリーズ企画。最終回となる第3回です。 【写真を見る】「木梨憲武展ーTOUCH」知的障害がある人たちともコラボ触ってもいい作品を展示した理由とは【第3回/全3回シリーズ】 先月（4月）11日から岡山市北区で始まっている「木梨憲武展－TOUCH」です。木梨さんの個展が岡山で開催される