嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第23話優しい義母の言葉【編集部コメント】てっきり全力で「あの子にも悪気はなかったの」とフォローするのかと思いきや、フォローではありませんでしたね（苦笑）。むしろ「義実