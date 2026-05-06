プロ野球のＢＣリーグ群馬ダイヤモンドペガサスは、ことし加入した平元銀次郎投手が、韓国のプロ野球チームに移籍すると発表しました。 福岡県出身の平元銀次郎投手は、広島県の広陵高校で夏の甲子園準優勝を経験、法政大学を経て、昨シーズンまで社会人野球の日本通運でプレーし、ことし２月に入団した左投手です。１５０キロを超えるストレートが武器で、今シーズンも先発ピッチャー